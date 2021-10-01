По словам женщины, такой интересный трюк делает настоящие чудеса в их семье. 7-летний мальчик учится зарабатывать деньги и правильно их распределять.

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Каждый день у мальчика есть определенный список задач: почистить зубы, застелить кровать, постирать грязную одежду и т.п. Если он все выполнит, то получит 1 доллар в день. Но в конце месяца наступает время платить за коммунальные услуги.

У него есть арендная плата, у него есть электричество в комнате, также Интернет для iPad... В конце месяца ребенок понимает, что должен это оплатить. Он оплачивает все мне, – рассказывает женщина.

Мама уверена, что так сын научится распоряжаться деньгами / Скриншот тикток craftedandcozy

Аренда квартиры обходится в 5 долларов в месяц, электричество – 2 доллара, Wi-Fi – тоже 2 доллара. После оплаты всех услуг в сына остается 21 доллар, который он может потратить на что угодно. Коммунальные услуги тоже не исчезают: женщина отправляет средства на банковский счет, которым сын сможет воспользоваться в будущем.

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Недавно случилась забавная проблема: у мальчика не хватило денег на оплату коммунальных услуг. Но мама позволила ему заплатить в следующем месяце.

Пользователи тиктока по-разному отреагировали на этот метод: кому-то он показался слишком радикальным, а кто-то был в восторге от такой идеи: