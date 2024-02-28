Яскравий приклад – Марго Роббі, яка з'явилася на церемонії вручення нагород SAG Awards у сукні в стилі Барбі. Що пішло не так з її образом, розповідаємо далі.

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Як виглядала Марго Роббі на червоній доріжці

33-річна австралійська акторка Марго Роббі прибула до Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі в чорно-рожевій сукні Schiaparelli без бретельок з ефектним оздобленням з тканини, що обвивало її плечі й талію і переходило в об'ємний шлейф.

Актриса традиційно обрала образ Барбі. Однак оздоблення її сукні зіпсувало її загальний вигляд, що одразу відзначили шанувальники знаменитості. Багато хто з них розкритикував унікальний дизайн.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як виглядала зірка у сукні: дивіться фото

"Чому вони продовжують із нею так чинити?", "Вона загорнула себе в ковдру восьмирічної дитини й сказала: "Підемо"", "Ви повинні підсвідомо ненавидіти одну з найкрасивіших жінок у світі, щоб одягнути її в це, абсолютно ганебно", "Я не можу повірити, що збираюся це сказати, але, можливо, це найгірше вбрання, яке я коли-небудь бачив на Марго", – пишуть під фотографіями зірки.

Додамо, що Марго була номінована на премію "Найкраща жіноча головна роль" за роль у "Барбі", але програла Лілі Гладстон, яка зіграла в картині "Вбивці квіткового місяця".