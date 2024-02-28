Яркий пример – Марго Робби, которая появилась на церемонии вручения наград SAG Awards в платье в стиле Барби. Что пошло не так с ее образом, рассказываем далее.
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Как выглядела Марго Робби на красной дорожке
33-летняя австралийская актриса Марго Робби прибыла в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе в черно-розовом платье Schiaparelli без бретелек с эффектной отделкой из ткани, которая обвивала ее плечи и талию и переходила в объемный шлейф.
Актриса традиционно выбрала образ Барби. Однако отделка ее платья испортила ее общий вид, что сразу отметили поклонники знаменитости. Многие из них раскритиковали уникальный дизайн.
Как выглядела звезда в платье: смотрите фото
"Почему они продолжают с ней так поступать?", "Она завернула себя в одеяло восьмилетнего ребенка и сказала: "Пойдем"", "Вы должны подсознательно ненавидеть одну из самых красивых женщин в мире, чтобы одеть ее в это, абсолютно позорно", "Я не могу поверить, что собираюсь это сказать, но, возможно, это худший наряд, который я когда-либо видел на Марго", – пишут под фотографиями звезды.
Добавим, что Марго была номинирована на премию "Лучшая женская главная роль" за роль в "Барби", но проиграла Лили Гладстон, которая сыграла в картине "Убийцы цветочной луны".