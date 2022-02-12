В чому секрет цього майстра? Він спеціально робить не надто красиві малюнки, які все одно подобаються людям. Це той випадок, коли можна сказати: "Чим гірше – тим краще". А ви б погодилися на такі татуювання?

Цікаво Час експериментів: 15 дівчат, які пофарбували волосся у зовсім незвичайні кольори

Хтось сильно зголоднів

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Бюджетний кажан

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Ось і Венера народилася

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Що тут відбувається?

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Агресивненько!

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Сфінкс трішки налякався

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Курочка-гігант

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Вони існують!

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Котик-чарівник

Фото інстаграм malfeitonatattoo

Цікаво Не впізнати: як борода може змінити зовнішність чоловіків

Зате позитивно!

Фото інстаграм malfeitonatattoo