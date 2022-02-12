В чем секрет этого профессионала? Он специально делает не слишком красивые картинки, которые все равно нравятся людям. Это тот случай, когда можно сказать: "Чем хуже – тем лучше". А вы согласились бы на такие татуировки?
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Кто-то сильно проголодался
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Бюджетная летучая мышь
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Вот и Венера родилась
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Что здесь происходит?
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Что?
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Сфинкс немного испугался
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Курочка-гигант
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Они существуют!
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Котик-волшебник
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Зато позитивно!
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