В чем секрет этого профессионала? Он специально делает не слишком красивые картинки, которые все равно нравятся людям. Это тот случай, когда можно сказать: "Чем хуже – тем лучше". А вы согласились бы на такие татуировки?

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Кто-то сильно проголодался

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Бюджетная летучая мышь

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Вот и Венера родилась

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Что здесь происходит?

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Что?

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Сфинкс немного испугался

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Курочка-гигант

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Они существуют!

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Котик-волшебник

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Зато позитивно!

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