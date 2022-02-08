Несмотря на все дискуссии в разногласиях по вкусу, нельзя не согласиться, что борода способна изрядно изменить внешность любого мужчины. В фотоподборке 24 канала мы попытаемся это доказать.

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Как борода меняет внешность

Невероятные изменения.



Отрастил бороду / Фото Reddit

Какое феерическое перевоплощение.



Как изменился мужчина / Фото Reddit

Словно два разных человека.



Не узнать / Фото Reddit

Борода очень придает мужества.



Парень возмужал / Фото Reddit

Парень очень изменился.



Невероятное перевоплощение / Фото Reddit

Как вам такое перевоплощение?



Отрастил бороду и изменился / Фото Reddit

Люди часто обращали внимание на бороду мужчины, поэтому он решил побриться, но ничего не изменилось.



Мужчина любит привлекать к себе внимание / Фото Reddit

Мужчина решил поэкспериментировать с новым образом.



Новый образ / Фото Reddit

Мужчину не узнать.



Как вам такое перевоплощение / Фото Reddit

А этот паренек знатно повзрослел с бородой.



Парень сразу повзрослел / Фото Reddit

Превратился в звезду красной дорожки.



Какой красавец / Фото Reddit

Парень решил перейти на сторону тех, кто носит бороду.