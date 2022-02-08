Несмотря на все дискуссии в разногласиях по вкусу, нельзя не согласиться, что борода способна изрядно изменить внешность любого мужчины. В фотоподборке 24 канала мы попытаемся это доказать.
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Как борода меняет внешность
Невероятные изменения.
Отрастил бороду / Фото Reddit
Какое феерическое перевоплощение.
Как изменился мужчина / Фото Reddit
Словно два разных человека.
Не узнать / Фото Reddit
Борода очень придает мужества.
Парень возмужал / Фото Reddit
Парень очень изменился.
Невероятное перевоплощение / Фото Reddit
Как вам такое перевоплощение?
Отрастил бороду и изменился / Фото Reddit
Люди часто обращали внимание на бороду мужчины, поэтому он решил побриться, но ничего не изменилось.
Мужчина любит привлекать к себе внимание / Фото Reddit
Мужчина решил поэкспериментировать с новым образом.
Новый образ / Фото Reddit
Мужчину не узнать.
Как вам такое перевоплощение / Фото Reddit
А этот паренек знатно повзрослел с бородой.
Парень сразу повзрослел / Фото Reddit
Превратился в звезду красной дорожки.
Какой красавец / Фото Reddit
Парень решил перейти на сторону тех, кто носит бороду.
Ну очень большие изменения / Фото Reddit