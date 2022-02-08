Попри усі дискусії у розбіжності у смаках, не можна не погодитись, що борода здатна неабияк змінити зовнішність будь-якого чоловіка. У фотодобірці 24 каналу ми спробуємо це довести.

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Як борода змінює зовнішність

Неймовірні зміни.



Відростив бороду / Фото Reddit

Яке феєричне перевтілення.



Як змінився чоловік / Фото Reddit

Наче дві різні людини.



Не впізнати / Фото Reddit

Борода неабияк додає мужності.



Хлопець помужнів / Фото Reddit

Хлопець ну дуже змінився.



Неймовірне перевтілення / Фото Reddit

Як вам таке перевтілення.



Відростив бороду і змінився / Фото Reddit

Люди часто звертали увагу на бороду чоловіка, тому він вирішив поголитись, але нічого не змінилось.



Чоловік полюбляє привертати до себе увагу / Фото Reddit

Чоловік вирішив поекспериментувати з новим образом.



Новий образ / Фото Reddit

Чоловіка не впізнати.



Як вам таке перевтілення / Фото Reddit

А цей хлопчина знатно подорослішав з бородою.



Хлопець одразу подорослішав / Фото Reddit

Перевтілився у зірку червоної доріжки.



Який красень / Фото Reddit

Хлопець вирішив перейти на сторону тих, хто носить бороду.



Ну дуже великі зміни / Фото Reddit