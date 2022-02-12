Майстер спеціально робить жахливі татуювання: люди все одно до нього йдуть
Джерело:інстаграм malfeitonatattoo
Тату-майстер Хелен Фернандес буквально доводить, що немає нічого неможливого. Він знаменитий тим, що робить невдалі татуювання. Утім, до нього все одно записуються люди.
В чому секрет цього майстра? Він спеціально робить не надто красиві малюнки, які все одно подобаються людям. Це той випадок, коли можна сказати: "Чим гірше – тим краще". А ви б погодилися на такі татуювання?
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