Тільки для чого вони це робили – хто знає. Здається, їхні творіння перебувають на тій самій межі між геніальністю та божевіллям. Лише погляньте на ці фотографії… Деякі речі виглядають максимально дивно.

Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

Фарфоровий бургер

Фото reddit

Просто волохатий скелет

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Черепи та ананас. Що спільного?

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Автомобіль, який усміхається

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Дивно, але кумедно

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Що це взагалі таке?

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Туфельки з Lego

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Стильно!

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Справді американський більярдний стіл

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Люстра для баскетболіста

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