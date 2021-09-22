Только для чего они это делали – кто знает. Кажется, их творения находятся на той же грани между гениальностью и безумием. Только посмотрите на эти фотографии... Некоторые вещи выглядят максимально странно.
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Фарфоровый бургер
Фото reddit
Просто мохнатый скелет
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Черепа и ананас. Что общего?
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Автомобиль, который улыбается
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Странно, но забавно
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Что это вообще такое?
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Туфельки из Lego
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Стильно!
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Действительно американский бильярдный стол
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Люстра для баскетболиста
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