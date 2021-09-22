Майже геніально: 10+ людей, які реалізували свої найбожевільніші ідеї
22 вересня 2021 , 22:57Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Якщо дуже сильно захотіти – то можна зробити просто все, що завгодно. Герої нашої добірки саме з таких людей. Їх ніхто не розумів, але вони все одно втілили в життя свої найдивніші ідеї.
Тільки для чого вони це робили – хто знає. Здається, їхні творіння перебувають на тій самій межі між геніальністю та божевіллям. Лише погляньте на ці фотографії… Деякі речі виглядають максимально дивно.
Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show
Фарфоровий бургер
Фото reddit
Просто волохатий скелет
Фото reddit
Черепи та ананас. Що спільного?
Фото reddit
Автомобіль, який усміхається
Фото reddit
Дивно, але кумедно
Фото reddit
Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Що це взагалі таке?
Фото reddit
Туфельки з Lego
Фото reddit
Стильно!
Фото reddit
Справді американський більярдний стіл
Фото reddit
Люстра для баскетболіста
Фото reddit