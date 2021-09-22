Майже геніально: 10+ людей, які реалізували свої найбожевільніші ідеї

22 вересня 2021 , 22:57
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Джерело:

Reddit

Якщо дуже сильно захотіти – то можна зробити просто все, що завгодно. Герої нашої добірки саме з таких людей. Їх ніхто не розумів, але вони все одно втілили в життя свої найдивніші ідеї.

Тільки для чого вони це робили – хто знає. Здається, їхні творіння перебувають на тій самій межі між геніальністю та божевіллям. Лише погляньте на ці фотографії… Деякі речі виглядають максимально дивно.

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Фарфоровий бургер

Фото reddit

Просто волохатий скелет

Фото reddit

Черепи та ананас. Що спільного?

Фото reddit

Автомобіль, який усміхається

Фото reddit

Дивно, але кумедно

Фото reddit

 

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Що це взагалі таке?

Фото reddit

Туфельки з Lego

Фото reddit

Стильно!

Фото reddit

Справді американський більярдний стіл

Фото reddit

Люстра для баскетболіста

Фото reddit

 

 

Автор: Петро Синєокий