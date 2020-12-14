McDonald's відкрив перукарню, де роблять лише одну стрижку: фотофакт
Компанія McDonald's відкрила перукарню у Швеції. У ній стрижуть під фірмовий логотип бренду – букву "M".
Інших видів стрижки у переліку послуг немає. Лише довгий, роздвоєний чубчик, пише Fox News.
Читайте також: Містер Пі змінив обличчя: новий дизайн чипсів Pringles – фотофакт
Ці зачіски були популярні у 90-х роках. Проте, запис у Стокгольмі закінчився за дві години після відкриття перукарні. До речі, робити стрижки у стилі минулого століття робить відомий Адам Лукач.
Перукарня McDonald's у Стокгольмі \ Фото McDonald's
Клієнтам, які зробили стрижку, гарантують у подарунок Біг Мак в тих ресторанах мережі, де діє акція "золота М".
Ми помітили, що у Швеції часто зустрічаються люди з зачіскою, яка нагадує логотип компанії і нам спало на думку, чому б не зробити спеціальну акцію,
– пояснили рішення у PR-службі.
Перукарня також провела уроки стрижки та укладки онлайн.
Легендарна зачіска \ Фото McDonald's
Поділитися новиною