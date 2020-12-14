Компанія McDonald's відкрила перукарню у Швеції. У ній стрижуть під фірмовий логотип бренду – букву "M".

Інших видів стрижки у переліку послуг немає. Лише довгий, роздвоєний чубчик, пише Fox News.

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Ці зачіски були популярні у 90-х роках. Проте, запис у Стокгольмі закінчився за дві години після відкриття перукарні. До речі, робити стрижки у стилі минулого століття робить відомий Адам Лукач.



Перукарня McDonald's у Стокгольмі \ Фото McDonald's

Клієнтам, які зробили стрижку, гарантують у подарунок Біг Мак в тих ресторанах мережі, де діє акція "золота М".

Ми помітили, що у Швеції часто зустрічаються люди з зачіскою, яка нагадує логотип компанії і нам спало на думку, чому б не зробити спеціальну акцію,

– пояснили рішення у PR-службі.

Перукарня також провела уроки стрижки та укладки онлайн.



Легендарна зачіска \ Фото McDonald's