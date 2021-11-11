71-річна художниця Сесілія Паредес називає свої роботи "фотоперформансами", розглядаючи питання природи та людини, жіночності та міграції.
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Паредес створює оманливі роботи, в яких незамаскованими лишаються тільки волосся та очі художниці.
Що відомо про Паредес?
Фотографка та перфомансистка перуанського походження почала свою діяльність у 1970-х роках. За активну політичну позицію Паредес та її чоловіка вигнали з Перу. Художниця-емігрантка жила в Мексиці, Коста-Риці. Згодом Паредес переїхала до США та осіла в Філадельфії.
Працює у техніці бодіарту – розписує своє тіло візерунками, маскуючи його серед строкатих тканин.
Паредес ховає себе серед візерунків / Фото Сесілії Паредес
Кожна робота мисткині розкриває, як індивідуальність людини може визначатися природним середовищем.
Розташована серед різнобарвних квітів, птахів та візерунків, Паредес зливається з навколишнім середовищем та перетворюється на невидимку.
Твори мисткині / Фото Сесілії Паредес
Неймовірні світлини фотографки можна побачити на сайті.
Твори мисткині / Фото Сесілії Паредес
Твори мисткині / Фото Сесілії Паредес