71-річна художниця Сесілія Паредес називає свої роботи "фотоперформансами", розглядаючи питання природи та людини, жіночності та міграції.

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Паредес створює оманливі роботи, в яких незамаскованими лишаються тільки волосся та очі художниці.

Що відомо про Паредес?

Фотографка та перфомансистка перуанського походження почала свою діяльність у 1970-х роках. За активну політичну позицію Паредес та її чоловіка вигнали з Перу. Художниця-емігрантка жила в Мексиці, Коста-Риці. Згодом Паредес переїхала до США та осіла в Філадельфії.

Працює у техніці бодіарту – розписує своє тіло візерунками, маскуючи його серед строкатих тканин.