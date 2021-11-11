71-летняя художница Сесилия Паредес называет свои работы "фотоперформансами", рассматривая вопросы природы и человека, женственности и миграции.
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Паредес создает обманчивые работы, в которых незамаскированными остаются только волосы и глаза художницы.
Что известно о Паредес?Фотограф и перфомансист перуанского происхождения начала свою деятельность в 1970-х годах. За активную политическую позицию Паредес и ее мужа выгнали из Перу. Художница-эмигрантка жила в Мексике, Коста-Рике. Впоследствии Паредес переехала в США и осела в Филадельфии.
Работает в технике боди-арта – расписывает свое тело узорами, маскируя его среди пестрых тканей.
Паредес прячет себя среди узоров / Фото Сесилии Паредес
Каждая работа художницы раскрывает, как индивидуальность человека может определяться природной средой.
Расположена среди разноцветных цветов, птиц и узоров, Паредес сливается с окружающей средой и превращается в невидимку.
Произведения художницы / Фото Сесилии Паредес
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Произведения художницы / Фото Сесилии Паредес