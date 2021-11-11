71-летняя художница Сесилия Паредес называет свои работы "фотоперформансами", рассматривая вопросы природы и человека, женственности и миграции.

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Паредес создает обманчивые работы, в которых незамаскированными остаются только волосы и глаза художницы.

Что известно о Паредес? Фотограф и перфомансист перуанского происхождения начала свою деятельность в 1970-х годах. За активную политическую позицию Паредес и ее мужа выгнали из Перу. Художница-эмигрантка жила в Мексике, Коста-Рике. Впоследствии Паредес переехала в США и осела в Филадельфии.



Работает в технике боди-арта – расписывает свое тело узорами, маскируя его среди пестрых тканей.



Паредес прячет себя среди узоров / Фото Сесилии Паредес

Каждая работа художницы раскрывает, как индивидуальность человека может определяться природной средой.

Расположена среди разноцветных цветов, птиц и узоров, Паредес сливается с окружающей средой и превращается в невидимку.



Произведения художницы / Фото Сесилии Паредес

Невероятные фотографии художницы можно увидеть на сайте.



Произведения художницы / Фото Сесилии Паредес



Произведения художницы / Фото Сесилии Паредес