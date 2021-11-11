Мистецтво ховатися: майстриня вдало маскується серед детальних малюнків

11 листопада 2021 , 06:40
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Джерело:

Сolossal

Перуанська фотографка – справжня експертка з маскування. Жінка розмальовує своє тіло, щоб злитися з різнобарвною тканиною. Оригінальні розписи мисткиня створює вже 50 років.

71-річна художниця Сесілія Паредес називає свої роботи "фотоперформансами", розглядаючи питання природи та людини, жіночності та міграції.

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Паредес створює оманливі роботи, в яких незамаскованими лишаються тільки волосся та очі художниці.

Що відомо про Паредес?

Фотографка та перфомансистка перуанського походження почала свою діяльність у 1970-х роках. За активну політичну позицію Паредес та її чоловіка вигнали з Перу. Художниця-емігрантка жила в Мексиці, Коста-Риці. Згодом Паредес переїхала до США та осіла в Філадельфії.

Працює у техніці бодіарту – розписує своє тіло візерунками, маскуючи його серед строкатих тканин.

Паредес ховає себе серед візерунків / Фото Сесілії Паредес

Кожна робота мисткині розкриває, як індивідуальність людини може визначатися природним середовищем.

Розташована серед різнобарвних квітів, птахів та візерунків, Паредес зливається з навколишнім середовищем та перетворюється на невидимку.

Твори мисткині / Фото Сесілії Паредес

Неймовірні світлини фотографки можна побачити на сайті.

Твори мисткині / Фото Сесілії Паредес

Твори мисткині / Фото Сесілії Паредес

 

Автор: Ярослава Прадід