Це вміло демонструє і мисткиня з США. Вона створює неймовірні портрети з вовни, про які розповідаємо далі у матеріалі 24 каналу.

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Жінка створює неймовірні портрети з вовни

Кетрін Макклелланд народилась в штаті Мен та зростала у маленькому містечку в Пенсільванії. Ще у дитинстві вона пізнала мистецтво і зрозуміла, що буде творити. Тому після закінчення школи дівчина вступила у коледж мистецтв. З того часу Кетрін встигла вийти заміж, стати мамою двох дівчаток, отримати ступінь магістра та присвятити себе викладанню для учнів та студентів. Вона вчила інших того, що обожнювала сама.

Проте 5 років тому жінка захотіла змінити своє життя та почала творити своє унікальне мистецтво. Вона зупинила свій вибір на вовні. Їй дуже до вподоби дослідження та експерименти з цим матеріалом, тож вона вміло з нього творить красу.

Її портрети із вовни просто зачаровують: Кетрін продумує кожну деталь, якою б крихітною вона не була. Для створення мисткиня використовує голчасту та мокру техніки, які допомагають їй опанувати пухку шерсть та творити деталі пазлу, з якого згодом виходять неймовірні роботи.



Картина з Стейсі Абрамс / Фото з інстаграму

Серед найвідоміших та найзнаковіших робіт Кетрін Макклелланд є портрети Стейсі Абрамс, Опри Вінфрі, Саймона Бассета і Дафни Брідджертон. Вартість картин стартує від 4000 доларів та залежить від складності та розмірів.