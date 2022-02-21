Это умело демонстрирует и художница из США. Она создает невероятные портреты из шерсти, о которых мы рассказываем далее в материале 24 канала.

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Женщина создает невероятные портреты из шерсти

Кэтрин Макклелланд родилась в штате Мэн и росла в маленьком городке в Пенсильвании. Еще в детстве она узнала об искусстве и поняла, что будет творить. Потому после окончания школы девушка поступила в колледж искусств. С этого времени Кэтрин успела выйти замуж, стать мамой двух девочек, получить степень магистра и посвятить себя преподаванию для учеников и студентов. Она учила других тому, что любила сама.

5 лет назад женщина захотела изменить свою жизнь и начала творить свое уникальное искусство. Она остановила свой выбор на шерсти. Ей очень нравятся исследования и эксперименты с этим материалом, поэтому она умело из него творит красоту.

Ее портреты из шерсти просто очаровывают: Кэтрин продумывает каждую деталь, какой бы крохотной она ни была. Для создания художница использует игольчатую и мокрую техники, которые помогают ей овладеть рыхлой шерстью и создавать детали пазла, из которого впоследствии получаются невероятные работы.



Картина из Стейси Абрамс / Фото из инстаграммы