22-річна бельгійська модель Ліза Джабраїлова гучно присоромила фотографа, який просто на знімальному майданчику почав давати їй небезпечні вказівки: не їсти 2 тижні, щоб схуднути й мати належний вигляд наступного разу. Близький друг моделі випадково зняв, як шокована дівчина відреагувала.

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Модель переконана: який би розмір не носила людина, ніхто не має права давати їй таких порад, адже вони можуть не тільки привести до розладу харчової поведінки, а й навіть загрожувати життю. Ліза зазначила: "Тобі дуже пощастило, що я у гармонії зі своїм тілом і люблю себе. Але якби тут була інша модель, більш невпевнена у собі, то один такий коментар звів би її з розуму", – попередила дівчина

Дівчина шокована словами фотографа, який порадив їй не їсти 2 тижні / Скриншот з тіктоку Лізи Джабраїлової

Вона у дуже різкому тоні чітко пояснила фотографу можливі наслідки його слів. На думку моделі, такі категоричні коментарі щодо зовнішності людини можуть привести до справжньої катастрофи:

Вона могла б буквально перестати їсти, у неї випадало б волосся, її органи могли припинити працювати. Вона могла померти через цей твій коментар. Ти повинен стежити за тим, як розмовляєш з людьми, тому що це може дійсно їм нашкодити,

– сказала модель

Після цих слів фотограф замовчав, проте розлючена модель продовжила пояснювати чоловіку, чому не варто радити дівчатам припинити їсти, навіть якщо вони не мають ідеальної, на його думку, фігури: "До прикладу, я не повинен скидати кілограми, бо я й так дуже худа. Але навіть якби не була така, ти не можеш вказувати мені, що робити з моїм тілом", – підсумувала Ліза.

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Спочатку дівчина розізлилась на друга, який зняв цей ролик. Проте потім зрозуміла, що так може дати приклад іншим людям і показати, що терпіти таке ставлення не варто, тож виклала його у тікток.

Ролик із гнівною тирадою молодої моделі набрав приголомшливі 19.8 мільйони переглядів! А в коментарях більшість користувачів повністю підтримали дівчину.

У коментарях дівчина продовжила свою думку для тих, кому її реакція може здатись занадто різкою: "Комусь це може здатись занадто драматичним, проте люди дійсно вмирають від розладів харчової поведінки, це не жарт".

Також модель пояснила, що вона й так носить найменший розмір і її вага недостатня для її зросту. Тому просити її чи будь-якого іншого просто не їсти – це небезпечно для здоров'я.

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Пізніше представники агенції зв'язались з моделлю, щоб вибачитись і запросити її на ще одну зйомку з цим фотографом в інший час. Проте Ліза відмовилась і більше співпрацювати з ним не бажає. Пізніше вона додала, що після цього інциденту фотографа звільнили.