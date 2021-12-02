Модель Playboy Френсі Джеймс опублікувала кумедні відео на своїх сторінках у тіктоці та інстаграмі. Загалом серія роликів набрала вже кілька сотень тисяч переглядів. Не всі спочатку зрозуміли, що взагалі відбувається.

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Френсі стояла в центрі великого торгового центру в образі Лускунчика й пропонувала усім горішки. Це своєрідний натяк на жартівливий в Інтернеті челендж No Nut November ("nut" – "горіх", – Life 24), в рамках якого учасники утримуються від оргазму упродовж листопада (відео знімали саме в цьому місяці, – Life 24).

30-річна модель Френсі Джеймс

Уважно погляньте на одяг Френсі. Утім, його там майже немає. На жінці лише невеликі трусики та розкішні черевички. Інші частини тіла оголені, але приховані за цікавим бодіартом.

Френсі в образі Лускунчика / Скриншот тікток francety

Не дивно, що відвідувачі торгового центру з радістю підходили до епатажної моделі. Хтось навіть зізнавався, що брав участь в челенджі, але провалився.

Ця ідилія тривала зовсім недовго. Буквально через кілька хвилин охорона торгового центру запропонувала Френсі та її оператору покинути територію.

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Я не можу повірити, що мене вигнали. Мене завжди виганяють, – жартує Френсіс.

Усе відео можете переглянути нижче

Користувачі соцмереж здебільшого позитивно відреагували на епатажний вчинок моделі. Люди і ділилися досвідом участі в цьому челенджі, і просто сміялися з витівки Френсі. Звісно, не забули вони й про "костюм" жінки: