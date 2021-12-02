Модель Playboy Фрэнси Джеймс опубликовала забавные видео на своих страницах в тиктоке и инстаграме. Серия роликов набрала уже несколько сотен тысяч просмотров. Не все поначалу поняли, что вообще происходит.

Интересно Визитная карточка: игристое SHABO Grand Reserve экстра брют белое

Фрэнси стояла в центре крупного торгового центра в образе Щелкунчика и предлагала всем орешки. Это своеобразный намек на шутливый в Интернете челлендж No Nut November ("nut" – "орех", – Life 24), в рамках которого участники воздерживаются от оргазма в течение ноября (видео снимали именно в этом месяце, – Life 24).

30-летняя модель Фрэнси Джеймс

Внимательно посмотрите на одежду Фрэнси. Впрочем, там ее почти нету. На женщине только небольшие трусики и роскошные ботинки. Остальные части тела оголены, но скрыты за интересным бодиартом.

Фрэнси в образе Щелкунчика / Скриншот тикток francety

Неудивительно, что посетители торгового центра с радостью подходили к эпатажной модели. Кто-то даже признавался, что участвовал в челлендже, но провалился.

Жаль, эта идиллия длилась совсем недолго. Буквально через несколько минут охрана торгового центра предложила Фрэнси и его оператору покинуть территорию.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Я не могу поверить, что меня выгнали. Меня всегда выгоняют, – шутит Фрэнсис.

Все видео можно просмотреть ниже

Пользователи соцсетей в большинстве своем положительно отреагировали на эпатажный поступок модели. Люди и делились опытом участия в этом челлендж, и просто смеялись над проделкой Фрэнси. Конечно, не забыли они и о "костюме" женщины: