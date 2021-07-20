Модель витратила космічну суму на нові сідниці: лікарі благають її зупинитися

Цілеспрямована американка заплатила 10 тисяч доларів за кілька підпільних ін’єкцій, які збільшують сідниці. У неї вже почалися проблеми через "ідеальну попу".

Першу ін’єкцію популярна американська блогерка Дані Бенкс, у якої понад 6,5 мільйонів підписників в інстаграмі, зробила ще в 2014 році. Згодом вона пройшла ще три таких процедури, через які у неї виникли неприємні проблеми: на сідницях з’явилися нерівності, а з одного боку взагалі зникла складка.

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Жінка звернулася до представників американського шоу Botched, де допомагають виправити помилки після невдалих пластичних операцій. Лікарі були шоковані від цієї історії: виявляється, що вона проходила процедури у підпільних закладах. А що там взагалі кололи – Дані не знає.

Вони зробили дві дірочки, по одній з кожного боку. А згодом заповнили великі шприци. Це були справді великі шприци! – розповіла Дані.

Жінка сподівалася, що лікарі допоможуть виправити недоліки, щоб сідниці виглядали ще краще. Але вони рекомендували взагалі залишити попу у спокої. Це справді складна процедура.

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Ін’єкції жиру у сідниці – найбільш небезпечна процедура у всій пластичній хірургії. Адже між маленькими судинками та головною веною, по які кров повертається до серця та легень, дуже невелика відстань. Якщо ви вколете туди щось і все потрапить у легені, то гра буде закінчена, – застерегли лікарі.

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Дані подякувала експертам за роз’яснення усієї ситуації. Утім, жінка ще не вирішила, що робити далі: можливо, вона таки зробить кілька ін’єкцій, щоб виправити "недоліки".