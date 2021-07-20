Модель потратила огромную сумму на новые ягодицы: врачи умоляют ее остановиться

Целенаправленная американка заплатила 10 тысяч долларов за несколько подпольных инъекций, которые увеличивают ягодицы. У нее уже начались проблемы из-за "идеальной попы".

Первую инъекцию популярная американская блогерша Дани Бэнкс, в которой более 6,5 миллионов подписчиков в инстаграме, сделала еще в 2014 году. Впоследствии она прошла еще три таких процедуры, из-за которых у нее возникли неприятные проблемы: на ягодицах появились неровности, а с одной стороны вообще исчезла складка.

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Женщина обратилась к представителям американского шоу Botched, где помогают исправить ошибки после неудачных пластических операций. Врачи были шокированы от этой истории: оказывается, что она проходила процедуры в подпольных салонах. А что там вообще кололи – Дани не знает.

Они сделали две дырочки, по одной с каждой стороны. А потом заполнили большие шприцы. Это были действительно большие шприцы! – рассказала Дани.

Женщина надеялась, что врачи помогут исправить недостатки, чтобы ягодицы выглядели еще лучше. Но они рекомендовали вообще оставить попу в покое. Это действительно сложная процедура.

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Инъекции жира в ягодицы – наиболее опасная процедура во всей пластической хирургии. Ведь между маленькими сосудами и главной веной, через которую кровь возвращается к сердцу и легким, очень небольшое расстояние. Если вы уколите туда что-то и все попадет в легкие, то игра будет закончена, – предупредили врачи.

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Дани поблагодарила экспертов за разъяснения всей ситуации. Впрочем, женщина еще не решила, что делать дальше: возможно, она же сделает несколько инъекций, чтобы исправить "недостатки".