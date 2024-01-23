Які варіанти популярного чубчика можна зробити та як стилізувати зачіску з ним під будь-яку довжину волосся, розповідаємо далі.

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Чубчик-шторка

Чубчик-шторка – це одна з наймодніших варіацій. Саме така стрижка домінує в соціальних мережах.

Чубчик-шторка – це різновид зачесаного чубчика, який ділиться посередині та зміщується в сторони, створюючи ефект завіси, що обрамляє обличчя,

– пояснює експертка з догляду за волоссям Шива Таваколі.

Як виглядає чубчик-шторка: дивіться фото

Шикарний боб

Шикарний боб – це ще один тренд, який набуває популярності. У поєднанні з чубчиком, зачесаним набік, коротка стрижка додає руху та випромінює вишуканість.

Який вигляд має ця стрижка: дивіться фото

Чубчик з нашаруванням

Чубчик на бік пасує не лише короткому волоссю. Для тих, хто має шикарну довжину, гарним варіантом буде зробити стрижку з нашаруванням та додати до неї чубчик.

Який чубчик пасує довгому волоссю: дивіться фото

Додамо, що бувають випадки, коли освіжити зачіску необхідно негайно й часу на відвідування салону краси немає. Як можна підстригти чубчик власноруч у домашніх умовах та які правила необхідно пам'ятати, читайте за посиланням.