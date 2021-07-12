Молоденьку маму постійно плутають із її дочкою: вони виглядають як сестри

Британка показала свою маму на відео – і люди просто засипали обох компліментами. Вони справді виглядають як сестри чи подружки, але є один нюанс.

16-річна британка Періс Леджер нещодавно просто таки "підірвала" тікток історією про свою сім’ю. Блогерка стверджує, що незнайомці постійно не вірять, що ця жінка – її мама. Однак вона через це не засмучується, а навпаки – тішиться.

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Як виглядає 16-річна Періс / Скриншот тікток paris.ledger

На початку відео Періс стоїть перед камерою, а через кілька секунд вона неочікувано демонструє свою маму. Жінка справді молодо виглядає. Та, зрештою, на це є цілком логічне пояснення.

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Як виглядає мама Періс / Скриншот тікток paris.ledger

Виявляється, що між мамою та дочкою дуже невелика різниця у віці. Мама народила Періс ще в 13 років: зараз дівчинці – 16, а мамі – 29.

Відео стало досить популярним у соцмережі: його вже переглянули понад 600 тисяч разів. Користувачі тіктоку позитивно відреагували на такий цікавий ролик:

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