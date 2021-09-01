Молодята не дозволили подрузі бути на їхньому весіллі: все через її професію
Джерело:тікток Емілі Лонг
Американська лікарка старанно готувалась до весілля кращої подруги. Проте за день до церемонії дізналась, що їй не можна там бути, попри те, що дівчина купила квитки, вбрання, подарунок і навіть зробила тест на COVID-19.
Про цю історію шокована й ображена дівчина розповіла на своїй сторінці в тіктоці, розпочавши його з жарту: "Розкажи мені про випадок, коли тобі говорили не приїжджати на весілля, тому що ти працюєш в лікарні і дбаєш про хворих на коронавірус". Люди часто остерігаються лікарів, які працюють з хворими, проте цей випадок справді дивує.
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Емілі Лонг працює в бостонському госпіталі, де піклується про хворих на COVID-19. Після виснажливої 28-годинної зміни дівчина мала вилітати на весілля до подруги в Техас. Вона завчасно взяла відпустку і вже витратила тисячі доларів на підготовку, та все пішло не за планом.
Дівчина подзвонила подрузі, щоб сказати, що вона щойно зробила тест на COVID-19 – і він негативний, тож вона спокійно може летіти. Проте наречена, дізнавшись про роботу Емілі, просто заборонила їй приїздити, мовляв, через неї всі гості почуватимуться некомфортно:
Вона просто розлютилась, коли дізналася, що я дбаю про хворих людей. І справді, хто б міг подумати, що лікар лікує хворих?
– посміялась дівчина
Тож Емілі, яка планувала відпочити від роботи і добре провести час на святкуванні весілля кращої подруги, довелось просто лишитись вдома з нічим: "Тепер у мене є квитки на літак, вартістю як вся моя зарплатня і спаковані валізи в нікуди".
Наречена не дозволила подрузі бути на її весіллі через її професію / Скриншот з тіктоку Емілі ЛонгДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Втім молода лікарка не втрачає оптимізму і наприкінці відео запропонувала будь-кому, хто хоче добряче повеселитись, дати їй знати й провести час разом.
Ролик миттєво став вірусним і набрав вже 4,4 мільйона переглядів. Більшість користувачів були обурені такою дискримінацією зі сторони подруги, яка й сама, очевидно, не дотримується всіх правил безпеки, влаштовуючи святкування:
- "Тобто вона влаштовує велике весілля, а хвилюється через твою роботу?"
- "Будь ласка, скажи мені, що вона більше не твоя подруга"
- "Ти – лікарка, ти заслуговуєш більшої поваги"
- "Тобі треба нова подруга, дівчино"
- "Як ти можеш змусити всіх почуватись некомфортно, якщо це вона влаштовує весілля?"
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Повне відео можна переглянути тут:
Пізніше Емілі виклала ще одне відео, в якому подякувала всім за підтримку і сказала, що наречена свого рішення не змінила. Тож у день весілля своєї подруги дівчина все-таки продовжує працювати й турбуватись про пацієнтів.