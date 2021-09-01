Об этой истории шокированная и оскорбленная девушка рассказала на своей странице в тиктоке, начав ее с шутки: "Расскажи мне о случае, когда тебе говорили не приезжать на свадьбу, потому что ты работаешь в больнице и заботишься о больных коронавирусом". Люди часто опасаются врачей, работающих с больными, однако этот случай действительно удивляет.

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Эмили Лонг работает в бостонском госпитале, где заботится о больных COVID-19 . После изнурительной 28-часовой смены девушка должны была вылетать на свадьбу к подруге в Техас. Она заранее взяла отпуск и уже потратила тысячи долларов на подготовку, но все пошло не по плану.

Девушка позвонила подруге, чтобы сказать, что она только что сделала тест на Covid-19, он отрицательный, поэтому она спокойно может лететь. Однако невеста , узнав о работе Эмили, просто запретила ей приезжать, мол, из-за нее все гости будут чувствовать себя некомфортно:

Она просто разозлилась, когда узнала, что я забочусь о больных людях. И действительно, кто бы мог подумать, что врач лечит больных?

– посмеялась девушка

Поэтому Эмили, которая планировала отдохнуть от работы и хорошо провести время на праздновании свадьбы лучшей подруги, пришлось просто остаться дома ни с чем : "Теперь у меня есть билеты на самолет, стоимостью как вся моя зарплата, и упакованные чемоданы в никуда".

Невеста не позволила подруге быть на ее свадьбе из-за ее профессии / Скриншот с тиктока Эмили Лонг

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Впрочем, молодой врач не теряет оптимизма и в конце видео предложила любому, кто хочет хорошо повеселиться, дать ей знать и провести время вместе.

Ролик мгновенно стал вирусным и набрал уже 4,4 миллиона просмотров. Большинство пользователей были возмущены такой дискриминацией со стороны подруги, которая и сама, очевидно, не соблюдает все правила безопасности, устраивая празднования:

"То есть она устраивает большую свадьбу, а волнуется из-за твоей работы?"

"Пожалуйста, скажи мне, что она больше не твоя подруга"

"Ты – врач, ты заслуживаешь большего уважения"

"Тебе надо новая подруга"

"Как ты можешь заставить всех чувствовать себя некомфортно, если это она устраивает свадьбу?"

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Полное видео можно посмотреть здесь: