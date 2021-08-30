Фото той самой квитанции показал в твиттере журналист Филипп Льюис. Он был удивлен таким решением молодых, которые решили компенсировать расходы за гостей: " Кажется, раньше я никогда не видел счет за свадьбу".

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В общем молодые на имя Дуг и Дедра посчитали, что потратили на знакомых целых 240 долларов . А поскольку гости не появились на свадьбу и даже не предупредили о том, что у них изменились планы, то теперь, по мнению невесты и жениха, должны выплатить штраф.

А чтобы гости не растерялись и точно поняли, за что они "наказаны", то в счете , кроме суммы, Дуг и Дедра также добавили объяснение:

Мы отправили вам этот счет, потому что вы подтвердили место на свадьбе во время окончательного подсчета гостей. Сумма выше – это стоимость ваших мест. Поскольку вы не позвонили и не уведомили, что вас не будет, этот счет – это то, что вы должны нам заплатить за ваше место,

– говорится в квитанции

В конце молодожёны также своеобразно позаботились о гостях и предложили им несколько способов заплатить – через Zelle или PayPal – и попросили сообщить, как им будет удобно перечислить средства.

Они гостям целый месяц , чтобы те смогли рассчитаться. Что их ждет, если они снова проигнорируют молодоженов, в письме не указано.

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Пост Филиппа Льюиса с необычным штрафом "за отсутствие" на свадьбе стал по-настоящему популярным – его лайкнули более 8 тысяч пользователей. Мнения в комментариях разделились, но большинству такой наглый способ возместить потраченные на свадьбу деньги все же не понравился: