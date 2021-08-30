Фото той самой квитанции показал в твиттере журналист Филипп Льюис. Он был удивлен таким решением молодых, которые решили компенсировать расходы за гостей: "Кажется, раньше я никогда не видел счет за свадьбу".
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В общем молодые на имя Дуг и Дедра посчитали, что потратили на знакомых целых 240 долларов. А поскольку гости не появились на свадьбу и даже не предупредили о том, что у них изменились планы, то теперь, по мнению невесты и жениха, должны выплатить штраф.
А чтобы гости не растерялись и точно поняли, за что они "наказаны", то в счете, кроме суммы, Дуг и Дедра также добавили объяснение:
Мы отправили вам этот счет, потому что вы подтвердили место на свадьбе во время окончательного подсчета гостей. Сумма выше – это стоимость ваших мест. Поскольку вы не позвонили и не уведомили, что вас не будет, этот счет – это то, что вы должны нам заплатить за ваше место,
– говорится в квитанции
В конце молодожёны также своеобразно позаботились о гостях и предложили им несколько способов заплатить – через Zelle или PayPal – и попросили сообщить, как им будет удобно перечислить средства.
Они гостям целый месяц, чтобы те смогли рассчитаться. Что их ждет, если они снова проигнорируют молодоженов, в письме не указано.
Пост Филиппа Льюиса с необычным штрафом "за отсутствие" на свадьбе стал по-настоящему популярным – его лайкнули более 8 тысяч пользователей. Мнения в комментариях разделились, но большинству такой наглый способ возместить потраченные на свадьбу деньги все же не понравился:
- "Это письмо стало бы последней каплей в моем общения с такими друзьями"
- "Я бы отправил им эту квитанцию назад"
- "Я понимаю, как многим неприятно, что на их свадьбу не приходят, но отправлять счет – это слишком"
- "Они могли попасть в автокатастрофу или их дети могли заболеть. Я бы не оплачивал это"