Фото тієї самої квитанції показав у твітері журналіст Філіп Льюїс. Він був здивований таким рішенням молодих, які вирішили компенсувати витрати за гостей: "Здається, раніше я ніколи не бачив рахунок за весілля".

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Загалом молоді на ім'я Дуг та Дедра порахували, що витратили на знайомих аж 240 доларів. А оскільки гості не з'явились на весілля і навіть не попередили про те, що у них змінились плани, то тепер, на думку наречених, мусять виплатити штраф.

А щоб гості не розгубились і точно зрозуміли, за що вони "покарані", то у рахунку, окрім суми, також Дуг та Дедра також додали пояснення:

Ми надіслали вам цей рахунок, тому що ви підтвердили місце на весіллі під час остаточного підрахунку гостей. Сума вище – це вартість ваших місць. Оскільки ви не зателефонували та не повідомили нам, що не будете присутні, цей рахунок – це те, що ви повинні нам сплатити за ваше місце,

– зазначено у квитанції

Наприкінці молоді також своєрідно потурбувались про гостей і запропонували їм кілька способів заплатити – через Zelle або PayPal – та попросили повідомити, як їм буде зручно перерахувати кошти.

Наречені дали гостям цілий місяць, щоб ті змогли розрахуватись. Що їх чекає, якщо вони знову проігнорують молодят, у листі не вказано.

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Пост Філіпа Льюїса із незвичайним штрафом "за відсутність" на весіллі став по-справжньому популярним – його вподобали понад 8 тисяч користувачів. Думки у коментарях розділились, проте більшості такий нахабний спосіб відшкодувати витрачені на весілля гроші все ж не сподобався: