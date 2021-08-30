Фото тієї самої квитанції показав у твітері журналіст Філіп Льюїс. Він був здивований таким рішенням молодих, які вирішили компенсувати витрати за гостей: "Здається, раніше я ніколи не бачив рахунок за весілля".
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Загалом молоді на ім'я Дуг та Дедра порахували, що витратили на знайомих аж 240 доларів. А оскільки гості не з'явились на весілля і навіть не попередили про те, що у них змінились плани, то тепер, на думку наречених, мусять виплатити штраф.
А щоб гості не розгубились і точно зрозуміли, за що вони "покарані", то у рахунку, окрім суми, також Дуг та Дедра також додали пояснення:
Ми надіслали вам цей рахунок, тому що ви підтвердили місце на весіллі під час остаточного підрахунку гостей. Сума вище – це вартість ваших місць. Оскільки ви не зателефонували та не повідомили нам, що не будете присутні, цей рахунок – це те, що ви повинні нам сплатити за ваше місце,
– зазначено у квитанції
Наприкінці молоді також своєрідно потурбувались про гостей і запропонували їм кілька способів заплатити – через Zelle або PayPal – та попросили повідомити, як їм буде зручно перерахувати кошти.
Наречені дали гостям цілий місяць, щоб ті змогли розрахуватись. Що їх чекає, якщо вони знову проігнорують молодят, у листі не вказано.
Пост Філіпа Льюїса із незвичайним штрафом "за відсутність" на весіллі став по-справжньому популярним – його вподобали понад 8 тисяч користувачів. Думки у коментарях розділились, проте більшості такий нахабний спосіб відшкодувати витрачені на весілля гроші все ж не сподобався:
- "Цей лист став би останньою краплею у моєму спілкування з такими друзями"
- "Я б відправив їм цю квитанцію назад"
- "Я розумію, як багатьом неприємно, що на їх весілля не приходять, але надсилати рахунок – це занадто"
- "Вони могли потрапити в автокатастрофу чи їх діти могли захворіти. Я б не оплачував це"