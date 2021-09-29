Молодята вдягнули спортивні костюми на весілля: думки в мережі розділились

Наприкінці цілого дня святкування та танців, нареченим хочеться одного – зняти незручне взуття та офіційне вбрання, переодягнувшись у щось зручніше. Молодята зі США вирішили порушити правила і все-таки продовжити весілля у звичних спортивних костюмах. Таке рішення сподобалось не всім.

Фотографиня з Міннеаполіса, Сара Гонсалес, поділилась у своєму інстаграмі шматочком зйомки з останнього весілля. Замість розкішної сукні та класичного костюма підписники побачили молодят у зовсім іншому одязі в спортивному стилі.

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На відео видно, як серед гостей у вечірніх вбраннях, наречена витанцьовує у білому обтягуючому кроп-топі та світлих спортивних штанах, високі підбори дівчина замінила на зручні білі кросівки. Єдине, що залишилось від весільного образу – фата та красива зачіска.

Наречена вбралась у білий спортивний костюм на весілля / Фото інстаграм Сари Гонсалес

Не відставав і наречений, на якому замість смокінга був темний світшот, спортивні штани та чорні кросівки, в яких йому було зручно танцювати поруч із новоспеченою дружиною.

Наречений переодягнувся у темний спортивний костюм / Фото інстаграм Сари Гонсалес

Сара Гонсалес також займалась весільною фотосесію для цієї пари, коли на них були й традиційні вбрання, біла сукня і чорний костюм, який вони спочтаку одягнули на церемонію. Проте більш розслаблений і спортивний весільний образ просто захопив її: "Мені подобається, коли пари знаходять унікальні та веселі способи показати свою особистість у день свого весілля та започаткувати якісь нові тенденції", – написала фотографиня у пості під відео.

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Вона також передбачає, що у майбутньому наречені все частіше обиратимуть комфорт, а спортивні костюми можуть цього року навіть стати поширеною тенденцією.

Попри захват авторки відео, користувачі в коментарях не були такі певні у правильному виборі вбрання для весілля:

"Якщо я заплачу понад 1000 доларів за сукню, повірте, я носитиму її до самої смерті"

"Для мене це був би найгірший кошмар! У мене є дошка Pinterest з кількома сотнями фото весільних суконь, які б я хотіла одягнути. Я з нетерпінням чекаю, що буду принцесою на весіллі"

"Мені подобається, але навряд чи я могла б дозволити собі витратити так багато грошей на сукню і навіть не відносити її цілий день"

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Проте були й такі, хто цілком поділяв думку Сари та вважав, що весільні образи мають бути продовженням самих молодят: