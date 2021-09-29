Фотограф из Миннеаполиса, Сара Гонсалес, поделилась в своем инстаграме кусочком съемки с последней свадьбы. Вместо роскошного платья и классического костюма подписчики увидели молодоженов в совершенно другой одежде в спортивном стиле.

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На видео видно, как среди гостей в вечерних нарядах, невеста танцует в белом обтягивающем кроп-топе и светлых спортивных штанах , а высокие каблуки девушка заменила на удобные белые кроссовки. Единственное, что осталось от свадебного образа – фата и красивая прическа.

Невеста надела в белый спортивный костюм на свадьбу / Фото инстаграм Сары Гонсалес

Не отставал и жених, на котором вместо смокинга был темный свитшот, спортивные штаны и черные кроссовки, в которых ему было удобно танцевать рядом с новоиспеченной женой.

Жених переоделся в темный спортивный костюм / Фото инстаграм Сары Гонсалес

Сара Гонсалес также занималась свадебной фотосессией для этой пары, когда на них были традиционные наряды, белое платье и черный костюм, которые они сначала надели на церемонию. Однако более расслабленный и спортивный свадебный образ просто захватил ее: "Мне нравится, когда пары находят уникальные и веселые способы показать свою личность в день своей свадьбы и положить начало каким-то новым тенденциям", – написала фотограф в посте под видео.

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Она также считает, что в будущем молодые все чаще будут выбирать комфорт, а спортивные костюмы могут в этом году даже стать распространенной тенденцией.

Несмотря на восторг автора видео, пользователи в комментариях не были так уверены в правильном выборе наряда для свадьбы:

"Если я заплачу более 1000 долларов за платье, поверьте, я буду носить его до самой смерти"

"Для меня это был бы худший кошмар. У меня есть доска Pinterest с несколькими сотнями фото свадебных платьев, которые я хотела бы надеть. Я с нетерпением жду, что буду принцессой на свадьбе"

"Мне нравится, но вряд ли я могла бы позволить себе потратить так много денег на платье и даже не относить его целый день"

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Но были и такие, кто вполне разделял мнение Сары и считал, что свадебные образы должны быть продолжением самих молодоженов: