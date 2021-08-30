Молодята змусили гостей весілля платити штраф "за відсутність": кумедна історія

Пара вирішила покарати гостей, які просто не з'явились на їх весілля, не попередивши. Вони надіслали їм квитанцію із сумою, яку вони витратили дарма через безвідповідальних гостей.

Фото тієї самої квитанції показав у твітері журналіст Філіп Льюїс. Він був здивований таким рішенням молодих, які вирішили компенсувати витрати за гостей: "Здається, раніше я ніколи не бачив рахунок за весілля".

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Загалом молоді на ім'я Дуг та Дедра порахували, що витратили на знайомих аж 240 доларів. А оскільки гості не з'явились на весілля і навіть не попередили про те, що у них змінились плани, то тепер, на думку наречених, мусять виплатити штраф.

А щоб гості не розгубились і точно зрозуміли, за що вони "покарані", то у рахунку, окрім суми, також Дуг та Дедра також додали пояснення:

Ми надіслали вам цей рахунок, тому що ви підтвердили місце на весіллі під час остаточного підрахунку гостей. Сума вище – це вартість ваших місць. Оскільки ви не зателефонували та не повідомили нам, що не будете присутні, цей рахунок – це те, що ви повинні нам сплатити за ваше місце,

– зазначено у квитанції

Наприкінці молоді також своєрідно потурбувались про гостей і запропонували їм кілька способів заплатити – через Zelle або PayPal – та попросили повідомити, як їм буде зручно перерахувати кошти.

Наречені дали гостям цілий місяць, щоб ті змогли розрахуватись. Що їх чекає, якщо вони знову проігнорують молодят, у листі не вказано.

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Пост Філіпа Льюїса із незвичайним штрафом "за відсутність" на весіллі став по-справжньому популярним – його вподобали понад 8 тисяч користувачів. Думки у коментарях розділились, проте більшості такий нахабний спосіб відшкодувати витрачені на весілля гроші все ж не сподобався: