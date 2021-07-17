Монахиня фантастично виглядає у свої 55 років: в чому її секрет

Американська монахиня зачарувала підписників своїм фантастичним зовнішнім виглядом. Люди дивуються, що жінці вже 55 років: вона виглядає значно молодше.

Клодетт Пауелл активно користується соціальними мережами. В жінки є сторінки в інстаграмі та тіктоці, де вона часто розповідає про своє призначення, ділиться поглядами на життя і допомагає людям різними порадами.

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Багато хто дивується, як Клодетт змогла настільки добре "зберегтися". У неї практично немає зморшок. Мало людей можуть цим похвастатися у 55 років!

Як виглядає Клодетт / Скриншот тікток nunsenseforthepeople

Багато добрих дам прокоментували, що я виглядаю дуже молодо. Хочу їм подякувати, адже це дійсно мило. Я думала, що ми будемо обговорювати тут григоріанський спів. Але, якщо жінки хочуть дізнатися, як монахині доглядають за своїм обличчям, то я розповім, – сказала Клодетт.

Монахиня одразу ж здивувала своїх підписників: вона не користується стандартними засобами для догляду за лицем. Жодних кремів! Її шкіра дуже чутлива до різної хімії – багато що викликає алергію. Крім того, Клодетт старається уникати сонячного проміння. Воно спричиняє у неї мігрень.

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А ще Клодетт дуже любить котиків / Скриншот тікток nunsenseforthepeople

Мені здається, що в мене алергія майже на все у світі. Тому я вмиваюся раз на день, користуюся вівсяним милом і купую лише шампуні, які призначені для дітей… Коли я виходжу на сонячне проміння, мені потрібна або парасолька, або кепка. До того, як піти в монахині, я працювала фотографом. Найкращий друг усіх дівчат – слабеньке освітлення. Ось я, наприклад, виглядаю чудово в темноті, – розповіла монахиня.

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Відео Клодетт стало дуже популярним у тіктоці. Його переглянули понад 200 тисяч разів!