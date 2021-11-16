Герої нашої добірки багато чим пожертвували заради своєї цілі. Зате тепер вони неймовірно втішені від результату. Ще кілька років тому їм було неприємно дивитися у дзеркало, зате тепер – це саме задоволення! Але в будь-якому випадку пам’ятайте: себе потрібно любити, а не гнобити. Нікому не дозволяйте ображати себе!

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Молодчинка!

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19 років та 25 років

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Юнак молодчина! Різниця на фото – 2 роки

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"Це був цікавий шлях, який привів мене до таких змін". 18 та 28 років

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Ще одне перевтілення за 10 років

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"Нарешті можу побачити лінію підборіддя"

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Добряче хлопець схуд!

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8 років потому!

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Вау!

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32 роки і 37 років!

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