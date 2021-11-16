Герои нашей подборки многим пожертвовали ради своей цели. Зато теперь они невероятно рады результату. Еще несколько лет назад им было неприятно смотреть в зеркало, зато теперь – это само удовольствие! Но в любом случае помните: себя нужно любить, а не унижать. И никому не позволяйте оскорблять себя!
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Молодчинка!
Фото reddit sertralineshorty
19 лет и 25 лет
Фото reddit ctruon1
Парень – молодец! Разница на фото – 2 года
Фото reddit LeafShinobee
"Это был интересный путь, который привел меня к таким переменам". 18 и 28 лет
Фото reddit Gayf
Еще одно перевоплощение за 10 лет
Фото reddit -JaneeDoee-
"Наконец-то могу увидеть линию подбородка"
Фото reddit fruitloops32323
Отлично парень похудел!
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8 лет спустя!
Фото reddit richgurl887
Вау!
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32 года и 37 лет!
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