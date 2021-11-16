Герои нашей подборки многим пожертвовали ради своей цели. Зато теперь они невероятно рады результату. Еще несколько лет назад им было неприятно смотреть в зеркало, зато теперь – это само удовольствие! Но в любом случае помните: себя нужно любить, а не унижать. И никому не позволяйте оскорблять себя!

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Молодчинка!

Фото reddit sertralineshorty

19 лет и 25 лет

Фото reddit ctruon1

Парень – молодец! Разница на фото – 2 года

Фото reddit LeafShinobee

"Это был интересный путь, который привел меня к таким переменам". 18 и 28 лет

Фото reddit Gayf

Еще одно перевоплощение за 10 лет

Фото reddit -JaneeDoee-

"Наконец-то могу увидеть линию подбородка"

Фото reddit fruitloops32323

Отлично парень похудел!

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8 лет спустя!

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Вау!

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32 года и 37 лет!

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