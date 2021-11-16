Можливо все: 10 людей, які зайнялися собою – і неймовірно змінилися
Джерело:Reddit
Ці хлопці та дівчата були дуже незадоволені своїм зовнішнім виглядом. Та, на щастя, їм вдалося перевернути дитячі комплекси собі на користь. Вони довго працювали над тим, щоб повністю змінитися.
Герої нашої добірки багато чим пожертвували заради своєї цілі. Зате тепер вони неймовірно втішені від результату. Ще кілька років тому їм було неприємно дивитися у дзеркало, зате тепер – це саме задоволення! Але в будь-якому випадку пам’ятайте: себе потрібно любити, а не гнобити. Нікому не дозволяйте ображати себе!
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Молодчинка!
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19 років та 25 років
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Юнак молодчина! Різниця на фото – 2 роки
Фото reddit LeafShinobee
"Це був цікавий шлях, який привів мене до таких змін". 18 та 28 років
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Ще одне перевтілення за 10 років
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"Нарешті можу побачити лінію підборіддя"
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Добряче хлопець схуд!
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8 років потому!
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Вау!
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32 роки і 37 років!
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