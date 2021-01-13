Під час вибору одягу й аксесуарів найчастіше ми керуємося етикетом, зручністю та красою. Ці пункти можуть стати визначальними у вирішенні того, на якій руці потрібно носити годинник – на правій або на лівій?

Годинник може виступати яскравим аксесуаром у вашому образі та показати вашу статусність. Life24 зібрав основні правила етикету носіння наручних годинників для чоловіків і жінок.

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Трішки історії

До винаходу наручних годинників їх носили на ланцюжку у вигляді кулона (жіночий варіант) або в кишені (чоловічий варіант).

У XIX ст. перший наручний годинник створювався виключно для жінок, і тому чоловіки досить довго відмовлялися носити подібну прикрасу. Але період європейських війн продемонстрував необхідність змін. Першим компромісним варіантом між кишеньковими й наручними аксесуарами став траншейний годинник для потреб польових військ. У них з обох боків був приварений дріт, в який просмикувався довгий ремінець, щоб надійно закріпити виріб навіть поверх уніформи.

Раніше годинники мали дещо інший вигляд, ніж зараз/ Фото Unsplash

Трохи пізніше було налагоджено виробництво наручних годинників із сучасними вушками для ремінця, які прийшли на зміну дротовим петлям. Спочатку вони були доступні тільки військовим, видавалися як елемент амуніції, а жіночі годинники навпаки – стали рідкістю.

На якій руці заведено носити аксесуар

Вибір руки, зазвичай, ніяк не пов'язаний зі статтю людини, зазвичай рішення приймається в залежності від заданих умов. У суспільстві заведено носити годинник на лівій руці, але лише тому, що більшість людей (85%) – правші.

Тільки вам вирішувати, на які руці носити годинник/ Фото Unsplash

Ось найкращі 3 пояснення такого рішення:

Робочу руку не варто завантажувати зайвими аксесуарами, вони можуть перешкодити під час роботи тощо.

Закріплювати аксесуар на лівій руці зручніше робочою правою рукою.

Заводити механічний годинник зручніше робочою правою рукою (в класичних моделях заводна головка розташовується саме на правій стороні).

Як бачите, всі пояснення того, на якій руці носять годинник, продиктовані виключно комфортом. Сьогодні ж існують окремі бренди, що випускають моделі для лівшів, де головка й кнопки розташовані зліва. Тому вибір виключно за вами.

На якій руці носять годинник чоловіки

Для чоловіків годинник завжди був і залишається серйозним показником статусу. Аксесуар заведено носити на лівій руці. Однак, у чоловіків, які все-таки надягають годинник на праву руку, є одна логічна перевага: їх аксесуар обов'язково помітять раніше, ще в процесі привітального рукостискання.

Чоловіки зазвичай носять годинник на лівій руці/ Фото Unsplash

Кілька важливих правил етикету для чоловіків:

не носіть годинник поверх манжету сорочки;

важливо перевіряти утяжку ремінця, ідеально, якщо палець легко просовується між ним і зап'ястям;

у разі дотримання ділового стилю краще віддати перевагу класичним моделям із діаметром циферблата в межах 34-50 мм;

пряжка вибирається під колір взуття;

запонки підбираються під годинник.

На яку руку потрібно надягати годинник жінці

Зазвичай, для жінок цей виріб служить більше прикрасою, так що їм дозволено надягати його на будь-яку руку. Деякі особливо креативні дівчата часом надягають годинники-браслети одночасно на обидві руки. До речі серед чоловіків теж таке буває, але набагато рідше і лише для підкреслення власного нонконформістського стилю. Наприклад, на обох руках годинник носив Дієго Марадона.

Жінки можуть носити годинники на будь-якій руці/ Фото Unsplash

Але якщо жінка дотримується строгого ділового стилю, то варто носити аксесуар, як і чоловіки, на лівій руці.

Що кажуть психологи

Є психологічна теорія, що пов'язана з особливостями носіння годинника та життєвою позицією:

Ліва сторона символізує минуле. Такому варіанту віддадуть перевагу меланхолійні особи, які звикли впадати в спогади. Права сторона – майбутнє, шанс все змінити. Цю сторону виберуть люди, які женуться за новими враженнями, не бояться мінливостей долі.

Крім того, носіння аксесуара на провідній руці говорить про активність і твердість особистості, її цілеспрямованість, впевненість в собі, вони вибирають комфорт і практичність. А ось творчі особистості носять годинник частіше на лівій руці.

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Вчення "Фукурімі"

Згідно з вченням "Фукурімі", на двох руках існують значні точки енергії, які відповідають за здоров'я. У жінки від серця кров йде вправо, а у чоловіка – вліво. Завдяки правильній дії на ці точки енергії можна зміцнити або ж погіршити роботу важливих органів. Особливо це стосується печінки та серця.

Чи це правда? Скептики можуть посміхнутися, проте криміналісти визнають, що часто спостерігають зупинку часу на годиннику, яка відповідає моменту смерті.

На якій руці носять годинники знаменитості

На лівій руці носять годинник такі відомі актори, як: Бред Пітт, Анджеліна Джоллі, Арнольд Шварценеггер. Також класичне рішення обирає експрезидент США Барак Обама та багато інших знаменитостей.

Барак Обама дотримується класичного варіанту і носить годинник на лівій руці/ Фото Getty

На правій руці теж досить багато відомих людей вважають за краще носити наручний годинник, серед них: Джеймс Кемерон, Девід Бекхем, Олександр Лукашенко, Ксенія Собчак та інші.

Тепер ви знаєте, на якій руці носять годинник у тих чи інших обставинах різні люди, а якщо вирішуєте, як краще буде для вас, то орієнтуйтеся на власний смак і комфорт.