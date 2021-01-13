При выборе одежды и аксессуаров чаще всего мы руководствуемся этикетом, удобством и красотой. Эти пункты могут стать определяющими в том, на какой руке нужно носить часы – на правой или на левой?

Часы могут выступать ярким аксессуаром в вашем образе и показать вашу статусность. Life24 собрал основные правила этикета ношения наручных часов для мужчин и женщин.

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Немного истории

До изобретения наручных часов их носили на цепочке в виде кулона (женский вариант) или в кармане (мужской вариант).

В XIX в. первые наручные часы создавался исключительно для женщин, и поэтому мужчины довольно долго отказывались носить подобное украшение. Но период европейских войн продемонстрировал необходимость перемен. Первым компромиссным вариантом между карманными и наручными аксессуарами стали траншейные часы для нужд полевых войск. В них с обеих сторон была приварена проволока, в которую продевался длинный ремешок, чтобы надежно закрепить изделие даже поверх униформы.

Раньше часы выглядели немного иначе, чем сейчас / Фото Unsplash

Чуть позже было налажено производство наручных часов с современными ушками для ремешка, которые пришли на смену проволочным петлям. Сначала они были доступны только военным, выдавались как элемент амуниции, а женские часы наоборот – стали редкостью.

На какой руке принято носить аксессуар

Выбор руки, как правило, никак не связан с полом человека, обычно решение принимается в зависимости от заданных условий. В обществе принято носить часы на левой руке, но только потому, что большинство людей (85%) – правши.

Только вам решать, на какой руке носить часы / Фото Unsplash

Вот лучшие 3 объяснение такого решения:

Рабочую руку не стоит перегружать лишними аксессуарами, они могут помешать во время работы и др.

Закреплять аксессуар на левой руке удобнее рабочей правой рукой.

Заводить механические часы удобнее рабочей правой рукой (в классических моделях заводная головка располагается именно на правой стороне).

Как видите, все объяснения на какой руке носят часы, продиктованы исключительно комфортом. Сегодня же существуют отдельные бренды, выпускающие модели для левшей, где головка и кнопки расположены слева. Поэтому выбор исключительно за вами.

На какой руке носят часы мужчины

Для мужчин часы всегда был и остается серьезным показателем статуса. Аксессуар принято носить на левой руке. Однако, у мужчин, которые все-таки надевают часы на правую руку, есть одно логическое преимущество: их аксессуар обязательно заметят раньше, еще в процессе приветственного рукопожатия.

Мужчины обычно носят часы на левой руке / Фото Unsplash

Несколько важных правил этикета для мужчин:

не носите часы поверх манжета рубашки;

важно проверять утяжки ремешка, идеально, если палец легко просовывается между ним и запястьем;

при соблюдении делового стиля лучше отдать предпочтение классическим моделям с диаметром циферблата в пределах 34-50 мм;

пряжка выбирается под цвет обуви;

запонки подбираются под часы.

На какую руку нужно надевать часы женщине

Обычно, для женщин это изделие служит больше украшением, так что им разрешено надевать его на любую руку.

Некоторые особо креативные девушки порой надевают часы-браслеты одновременно на обе руки. Кстати среди мужчин тоже такое бывает, но гораздо реже и только для подчеркивания собственного нонконформистского стиля. Например, на обеих руках часы носил Диего Марадона.

Женщины могут носить часы на любой руке / Фото Unsplash

Но если женщина придерживается строгого делового стиля, то стоит носить аксессуар, как и мужчины, на левой руке.

Что говорят психологи

Есть психологическая теория, связанная с особенностями ношения часов и жизненной позицией:

Левая сторона символизирует прошлое. Такой вариант предпочтут меланхолические лица, привыкшие впадать в воспоминания. Правая сторона – будущее, шанс все изменить. Эту сторону выберут люди, которые гонятся за новыми впечатлениями, не боятся превратностей судьбы.

Кроме того, ношение аксессуара на ведущей руке говорит об активности и твердости личности, ее целеустремленности, уверенности в себе, они выбирают комфорт и практичность. А вот творческие личности носят часы чаще на левой руке.

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Учение "Фукурими"

Согласно учению "Фукурими", на двух руках существуют значительные точки энергии, которые отвечают за здоровье. У женщины от сердца кровь идет вправо, а у мужчины – влево. Благодаря правильному воздействию на эти точки энергии можно укрепить или ухудшить работу важных органов. Особенно это касается печени и сердца.

Правда ли это? Скептики могут улыбнуться, однако криминалисты признают, что часто наблюдают остановку времени на часах, которая соответствует моменту смерти.

На какой руке носят часы знаменитости

На левой руке носят часы такие известные актеры как Брэд Питт, Анджелина Джоли, Арнольд Шварценеггер. Также классическое решение выбирает экс-президент США Барак Обама и многие другие знаменитости.

Барак Обама придерживается классического варианта и носит часы на левой руке / Фото Getty

На правой руке тоже довольно много известных людей предпочитают носить наручные часы, среди них: Джеймс Кэмерон, Дэвид Бекхэм, Александр Лукашенко, Ксения Собчак и другие.

Теперь вы знаете, на какой руке носят часы в тех или иных обстоятельствах разные люди, а если решаете, как лучше будет для вас, то ориентируйтесь на свой вкус и комфорт.