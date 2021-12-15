Жінка розповіла, що вона завжди відправляє 5 дітей на дні народження, навіть якщо запросили лише одного. Їй часом роблять зауваження, проте вона не зважає.

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Мати 5 дітей вражає своєю наглістю

Жінка виховує одразу 5 дітей і часом це дається нелегко. Наймолодшій 4 місяці, а найстаршому сину 9 років. Її чоловік багато працює, аби забезпечити велику сім'ю. Іноді жінка просить допомоги у своїх батьків, проте більшість часу все ж проводить на одинці з дітьми.

Вона розповіла у своєму тіктоці, що часто використовує дні народження та інші святкування для того, щоб побути без дітей.

Ви запрошуєте одну дитину, а отримуєте всіх нас. Не хвилюйтеся, ми приносимо чудові подарунки,

– додала жінка.



Жінка відправляє на день народження 5 дітей / Скриншот з відео

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