Женщина рассказала, что она всегда отправляет 5 детей на дни рождения, даже если пригласили только одного. Ей иногда делают замечания, однако она не обращает внимания.

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Мать 5 детей поражает своим нахальством

Женщина воспитывает сразу 5 детей, и иногда это дается нелегко. Младшему 4 месяца, а старшему сыну 9 лет. Ее муж много работает, чтобы обеспечить большую семью. Иногда женщина просит помощи у своих родителей, однако большинство времени все же проводит наедине с детьми.

Она рассказала в своем тиктое, что часто использует дни рождения и другие празднования для того, чтобы побыть без детей.

Вы приглашаете одного ребенка, а получаете всех нас. Не волнуйтесь, мы приносим отличные подарки,

– добавила женщина.



Женщина отправляет на день рождения 5 детей / Скриншот с видео

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