Женщина рассказала, что она всегда отправляет 5 детей на дни рождения, даже если пригласили только одного. Ей иногда делают замечания, однако она не обращает внимания.
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Мать 5 детей поражает своим нахальством
Женщина воспитывает сразу 5 детей, и иногда это дается нелегко. Младшему 4 месяца, а старшему сыну 9 лет. Ее муж много работает, чтобы обеспечить большую семью. Иногда женщина просит помощи у своих родителей, однако большинство времени все же проводит наедине с детьми.
Она рассказала в своем тиктое, что часто использует дни рождения и другие празднования для того, чтобы побыть без детей.
Вы приглашаете одного ребенка, а получаете всех нас. Не волнуйтесь, мы приносим отличные подарки,
– добавила женщина.
Женщина отправляет на день рождения 5 детей / Скриншот с видео
Люди осуждали поведение матери:
- "Я бы никогда этого не сделала".
- "Если кто-то хочет, чтобы на вечеринке было только один из ваших детей, вы должны уважать их решение".
- "Представьте себе, что вы один из родителей с ограниченным бюджетом. Если бы это произошло, я был бы так смущен и расстроен".
- "Каждый ребенок заслуживает своего собственного опыта без своих братьев и сестер".
- "Представьте, что вы самый старший, кого пригласили на вечеринку с детьми их возраста, и вдруг к ним приходят малыши".