Нагла матуся: жінка відправляє на дні народження 5 дітей, навіть якщо запросили лише 1
Джерело:The Sun
Бути мамою однієї дитини часом дуже складно. А коли у тебе їх 5, без наглості не обійтись.
Жінка розповіла, що вона завжди відправляє 5 дітей на дні народження, навіть якщо запросили лише одного. Їй часом роблять зауваження, проте вона не зважає.
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Мати 5 дітей вражає своєю наглістю
Жінка виховує одразу 5 дітей і часом це дається нелегко. Наймолодшій 4 місяці, а найстаршому сину 9 років. Її чоловік багато працює, аби забезпечити велику сім'ю. Іноді жінка просить допомоги у своїх батьків, проте більшість часу все ж проводить на одинці з дітьми.
Вона розповіла у своєму тіктоці, що часто використовує дні народження та інші святкування для того, щоб побути без дітей.
Ви запрошуєте одну дитину, а отримуєте всіх нас. Не хвилюйтеся, ми приносимо чудові подарунки,
– додала жінка.
Жінка відправляє на день народження 5 дітей / Скриншот з відео
Люди осуджували поведінку матері:
- "Я б ніколи цього не зробила".
- "Якщо хтось хоче, щоб на вечірці була лише одна з ваших дітей, ви повинні поважати їхнє рішення".
- "Уявіть собі, що ви один із батьків з обмеженим бюджетом. Якби це сталось, я був би такий збентежений і засмучений".
- "Кожна дитина заслуговує на свій власний досвід без своїх братів і сестер".
- "Уявіть, що ви найстарший, кого запросили на вечірку з дітьми їхнього віку, і раптом до них приходять малюки".