Наречена була готова розірвати свою сестру-близнючку перед весіллям: що вона зробила

Наречена жахливо збісилася через свою близнючку перед весіллям. Її роздратувало, що сестра скинула зайві кілограми, а вона, навпаки, – набрала їх.

Історію незвичайного скандалу між близнючками анонімно розповіла одна із сестер на розважальному ресурсі Reddit. Дівчина вважає, що її несправедливо звинуватили в тому, що вона хотіла затьмарити наречену на весіллі.

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Свого часу авторка допису переїхала жити в сільську місцевість і практично не бачилася зі своєю сім’єю через карантин. Їм не вдавалося навіть зідзвонюватися по відеозв’язку: Інтернет був дуже поганим. Через це рідні добре не знали, хто як виглядає.

Раніше сестри-близнючки часто тренувалися разом і носили одяг однакового розміру. Та під час пандемія авторка продовжувала займатися собою, а от її сестра Мей, яка вже заручилася, перестала вести активний спосіб життя.

Так сталося, що усі сім’я змогла об’єднатися лише перед весіллям Мей. І це був справді неприємний скандал.

Вона була роздратована. Напевно, Мей думала, що ми перестали тренуватися через коронавірус… Вона зробила кілька неприємних зауважень, а потім влаштувала п’яну істерику біля стійки для реєстрації. Вона здебільшого звинувачувала мене у спробах відсунути її на задній план, – стверджує дівчина.

Наречена не розуміла, чому її сестра не набрала зайві кілограми, як і вона. Чоловік її підтримав / Фото Unsplash

Вона пояснила, що дуже не любить, коли хтось п’яний починає до неї приставати. Тому дівчина блискавично відповіла нареченій, чим ще більше погіршила ситуацію.

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"Я сказала їй: "Якщо ти так невпевнена в собі, тобі варто було б позбутися від своєї дупи, замість того, щоб сподіватися, що ми нічого не робитимемо, щоб ти виглядала краще", – відрізала дівчина.

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Скандал так і не вдалося спокійно вирішити. Друзі Мей та родина нареченого почали наїжджати на сестру, а сім’я намагалася її захистити. Чим все закінчилося – авторка не розповіла.