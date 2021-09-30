Дівчата спокійно готувалися до весілля: двоюрідна сестра на ім’я Лія мала бути фрейліною (дружка нареченої, яка допомагає організовувати свято, – Life 24). Все змінилося після одної неприємної переписки із молодою. Лія опублікувала скриншоти повідомлень у своєму тіктоці liainlouisiana.

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– Ти усунула мене з ролі фрейліни через те, що я повна?

– Так, тому що ти не можеш опанувати себе, щоб сісти на дієту. Мені подобаються люди з дисципліною. Але ти все ще подружка нареченої.

Блогерка Лія / Скриншот тікток liainlouisiana

В наступному відео дівчина зі сльозами на очах зізналася, що її взагалі не запросили на весілля. Вона дуже розчарована через такий вчинок двоюрідної сестри.

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Я не піду на весілля. Я плакала весь день… Мене не запросили. Я повертаю плаття дружки нареченої в понеділок, і все, – розповіла Лія.

Люди були в шоці від такої несправедливості. Ось кілька популярних коментарів: