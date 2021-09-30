Девушки спокойно готовились к свадьбе: двоюродная сестра по имени Лия должна была быть фрейлиной (подружка невесты, которая помогает организовывать праздник, – Life 24). Все изменилось после одной неприятной переписки с молодой. Лия опубликовала скриншоты сообщений в своем тиктоке liainlouisiana.

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– Ты убрала меня с роли фрейлины из-за того, что я полная?

– Да, потому что ты не можешь взять себя в руки, чтобы сесть на диету. Мне нравятся люди с дисциплиной. Но ты все еще подружка невесты.

Блогерша Лия / Скриншот тикток liainlouisiana

В следующем видео девушка со слезами на глазах призналась, что ее вообще не пригласили на свадьбу. Она очень разочарована из-за такого поступка двоюродной сестры.

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Я не пойду на свадьбу. Я плакала весь день... Меня не пригласили. Я возвращаю платье подружки невесты в понедельник, и все, – рассказала Лия.

Люди были в шоке от такой несправедливости. Вот несколько популярных комментариев: