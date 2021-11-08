Зворушливе відео наречена опублікувала у своєму тіктоці checarodriguez. Його вже переглянули понад 3,5 мільйони людей. Інші версії того ж відео з різних ракурсів теж набрали кілька мільйонів переглядів.

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Наречена якраз підійшла із чоловіком до вівтаря, як в цей момент вона побачила бабусю й дідуся у залі. Дівчина не стримувала сліз. Гості теж були вражені – лише погляньте на зворушливу реакцію молодої та інших людей.

Побачила бабусю та дідуся на моєму весіллі після 10 років (розлуки, – Life 24), – так підписала наречена це відео.

Чому наречена зустрілася з бабусею й дідусем вперше за 10 років

В одному з наступних відео Чека, так звуть наречену, пояснила, що 10 років тому переїхала до США. З того часу вона поверталася на батьківщину лише в тому ж 2011 році. Бабуся не могла приїхати у Штати через те, що в неї "взагалі не було документів".

Я була шокована, адже бабуся була останньою людиною, яку я очікувала побачити на своєму весіллі або взагалі в цій країні, – розповіла наречена.

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Ще раніше бабуся попередила внучку, що не зможе приїхати на весілля, бо в неї досі не було усіх документів, щоб потрапити до США, – їх лише розглядали. Однак в останній момент таки вдалося вирішити проблеми з паперами. Про приїзд бабусі й дідуся, як можна побачити з реакції гостей, майже ніхто не знав.

Вони нарешті зустрілись! І вже навіть записали спільне відео для тіктоку