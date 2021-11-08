Трогательное видео невеста опубликовала в своем тиктоке checarodriguez. Его уже посмотрели более 3,5 миллиона человек. Другие версии того же видео с разных ракурсов тоже набрали несколько миллионов просмотров.

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Невеста подошла с мужем к алтарю, как в этот момент она увидела бабушку и дедушку в зале. Девушка не сдерживала слез. Гости тоже были поражены – только взгляните на трогательную реакцию молодой и других людей.

Увидела бабушку и дедушку на моей свадьбе после 10 лет (разлуки – Life 24), – так подписала невеста это видео.

Почему невеста встретилась с бабушкой и дедушкой впервые за 10 лет

В одном из следующих видео Чека, так зовут невесту, объяснила, что 10 лет назад переехала в США. С этого времени она возвращалась на родину только в том же 2011 году. Бабушка не могла приехать в Штаты из-за того, что у нее "вообще не было документов".

Я была в шоке, ведь бабушка была последним человеком, которого я ожидала увидеть на своей свадьбе или вообще в этой стране, – рассказала невеста.

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Еще раньше бабушка предупредила внучку, что не сможет приехать на свадьбу, потому что у нее до сих пор не было всех документов, чтобы попасть в США – их только рассматривали. Однако в последний момент удалось решить проблемы с бумагами. О приезде бабушки и дедушки, как можно увидеть по реакции гостей, почти никто не знал.

Они наконец-то встретились! И уже даже записали совместное видео для тиктока