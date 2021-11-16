Ситуація здається досить дивною, адже наречена принципово не хоче робити сестру-близнючку дружкою на святі. Вона детально пояснила свою позицію на розважальному ресурсі Reddit. Тисячі людей одностайно підтримали авторку: вони були шоковані від того, як батьки та й сестра ставляться до нареченої.

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Одну дитину батьки любили, іншу – не так сильно

Наречена неймовірно схожа на свою сестру: вони однояйцеві близнючки, тому майже ідентично виглядають. Утім, чомусь батьки ще з самого дитинства значно краще ставилися до сестрички. Хоч зараз дітям по 27 років, мама й тато все одно не змінили свою поведінку.

"Майже всі говорили сестрі, що вона красивіша. Мої батьки допомагають їй більше і роблять все, що вона захоче. Я раніше через це ревнувала, коли була молодшою. Але швидко це переборола", – розповідає наречена.

Сестра вийшла заміж після закінчення коледжу. Батьки організували їй грандіозне весілля, куди витратили багато грошей. Важко повірити, але авторку (теперішня наречена, – Life 24) не запросили на свято.

Мене не покликали на її весілля. Вона сказала мені, що це через те, що в них була їжа, яку я не могла їсти, – згадує дівчина.

Вона не пояснила, що це взагалі за незрозуміла причина з їжею. Але продовжила за шлюб сестри, яка розійшлася досить швидко зі своїм чоловіком. Авторка намагалася морально підтримали близнючку, але та її відштовхувала.

Близнючка не покликала сестру на своє весілля, але захотіла стати дружкою на її святі / Фото Unsplash

Близнючка не зрозуміла, чому їй відмовили

Зараз дівчина заручена зі своєю близькою людиною. Вони планують весілля, але батьки авторки відмовилися допомагати. Сестра-близнючка ще й після всього захотіла бути дружкою.

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Я сказала їй: "Ні". Але вона отримає запрошення. Сестра звинуватила мене, що я надаю перевагу друзям, а не сім’ї, і вона взагалі заслуговує бути дружкою нареченої. Мені подзвонили батьки й теж сказали зробити її дружкою.

На Reddit під цією історією назбиралося майже 1,5 тисячі коментарів. Ось, що люди писали: