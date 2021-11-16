Ситуация кажется довольно странной, ведь невеста принципиально не хочет делать сестру-близнеца подружкой на празднике. Она подробно объяснила свою позицию на развлекательном ресурсе Reddit. Тысячи людей единодушно поддержали авторшу: они были в шоке от того, как родители и сестра относятся к невесте.

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Одного ребенка родители любили, другого – не так сильно

Невеста невероятно похожа на свою сестру: они однояйцевые близнецы, поэтому почти идентично выглядят. Впрочем, почему-то родители еще с самого детства значительно лучше относились к сестренке. Хотя сейчас детям по 27 лет, мама и папа все равно не изменили свое поведение.

"Почти все говорили сестре, что она красивее. Мои родители помогают ей больше и делают все, что она захочет. Я раньше из-за этого ревновала, когда была младшей. Но быстро это преодолела", – рассказывает невеста.

Сестра вышла замуж по окончании колледжа. Родители организовали ей грандиозную свадьбу, куда потратили много денег. Трудно поверить, но авторшу (нынешняя невеста – Life 24) не пригласили на праздник.

Меня не позвали на ее свадьбу. Она сказала мне, что это из-за того, что у них была еда, которую я не могла есть, – вспоминает девушка.

Она не объяснила, что это вообще за непонятная причина с едой. Но продолжила за брак сестры, которая разошлась довольно быстро со своим мужем. Авторша пыталась морально поддержать близняшку, но та ее отталкивала.

Близняшка не позвала сестру на свою свадьбу, но захотела стать подружкой на ее празднику / Фото Unsplash

Сестра не поняла, почему ей отказали

Сейчас девушка помолвлена со своим близким человеком. Они планируют свадьбу, но родители авторши отказались помогать. Сестра-близнец еще и после всего захотела быть подружкой.

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Я сказала ей: "Нет". Но она получит приглашение. Сестра обвинила меня, что я предпочитаю друзей, а не семью, и она вообще заслуживает быть подружкой невесты. Мне позвонили родители и тоже сказали сделать ее подружкой.

На Reddit под этой историей собралось почти 1,5 тысячи комментариев. Вот что люди писали: