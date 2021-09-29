Щоб організувати справді помпезне весілля, потрібно витратити багато-багато грошей. Не всі мають таку змогу, тому стараються всіляко викручуватися.

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Одна дівчина взагалі пішла ва-банк: вона зробила оголошення на власній машині з прохання допомогти здійснити одну з її мрій.

Я заручена! Допоможіть мені спланувати весілля моєї мрії, – зазначила дівчина.

Оголошення від нареченої / Фото reddit greenchiffon

Кумедно, що вона буквально написала оголошення на задньому склі свого автомобіля. Відправити гроші незнайомці можуть за допомогою платформи для фінансових платежів Venmo. Дівчина вказала, як її там знайти.

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Оголошення стало популярним на розважальному ресурсі Reddit. Деякі люди негативно відреагували на таке прохання: