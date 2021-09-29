Щоб організувати справді помпезне весілля, потрібно витратити багато-багато грошей. Не всі мають таку змогу, тому стараються всіляко викручуватися.
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Одна дівчина взагалі пішла ва-банк: вона зробила оголошення на власній машині з прохання допомогти здійснити одну з її мрій.
Я заручена! Допоможіть мені спланувати весілля моєї мрії, – зазначила дівчина.
Оголошення від нареченої / Фото reddit greenchiffon
Кумедно, що вона буквально написала оголошення на задньому склі свого автомобіля. Відправити гроші незнайомці можуть за допомогою платформи для фінансових платежів Venmo. Дівчина вказала, як її там знайти.
Оголошення стало популярним на розважальному ресурсі Reddit. Деякі люди негативно відреагували на таке прохання:
- Люди реально дають гроші, коли таке бачать? Вважаю, що це несмак.
- Я живу у Вегасі й часто бачу автомобілі з такими оголошеннями… Дивовижно, скільки людей думають, що вони дають гроші якійсь дівчині, а не якомусь 45-річному чоловіку.
- Знайомі робили такі оголошення для дівич-вечора, який я відвідав, і вони отримали близько 200-300 доларів. Я думав, що це реально несмак, але воно справді спрацювало.
- Я відправляю гроші на такі дівич-вечори. Я вважаю, що це весело. Але ніколи не даю більше кількох доларів.