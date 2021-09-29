Чтобы организовать действительно помпезную свадьбу, нужно потратить много-много денег. Не все имеют такую возможность, поэтому стараются всячески выкручиваться.
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Одна девушка вообще пошла ва-банк: она сделала объявление на собственной машине с просьбой помочь ей осуществить мечту.
Я помолвлена! Помогите мне спланировать свадьбу моей мечты, – отметила девушка.
Обьявление от невесты / Фото reddit greenchiffon
Забавно, что она буквально написала объявление на заднем стекле своего автомобиля. Отправить деньги незнакомцы могут с помощью платформы для финансовых платежей Venmo. Девушка указала, как ее там найти.
Объявление стало популярным на развлекательном ресурсе Reddit. Некоторые люди негативно отреагировали на такую просьбу:
- Люди реально дают деньги, когда такое видят? Считаю, что это безвкусица.
- Я живу в Вегасе и часто вижу автомобили с такими объявлениями... Удивительно, сколько людей думают, что они дают деньги какой-то девушке, а не какому-то 45-летнему мужчине.
- Знакомые делали такие объявления для девичника, который я посетил, и они получили около 200-300 долларов. Я думаю, что это реально безвкусица, но оно действительно сработало.
- Я отправляю деньги на такие девичники. Я считаю, что это весело. Но никогда не даю больше нескольких долларов.