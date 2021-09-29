Чтобы организовать действительно помпезную свадьбу, нужно потратить много-много денег. Не все имеют такую ​​возможность, поэтому стараются всячески выкручиваться.

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Одна девушка вообще пошла ва-банк: она сделала объявление на собственной машине с просьбой помочь ей осуществить мечту.

Я помолвлена! Помогите мне спланировать свадьбу моей мечты, – отметила девушка.

Обьявление от невесты / Фото reddit greenchiffon

Забавно, что она буквально написала объявление на заднем стекле своего автомобиля. Отправить деньги незнакомцы могут с помощью платформы для финансовых платежей Venmo. Девушка указала, как ее там найти.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Объявление стало популярным на развлекательном ресурсе Reddit. Некоторые люди негативно отреагировали на такую ​​просьбу: