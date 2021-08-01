Все сталося досить несподівано для гостей: вони просто отримали повідомлення від весільного менеджера на електронну пошту. Деякі правила були досить зрозумілими. Наречені просили приїхати завчасно та не приходити в одязі білого кольору. Але далі почався екстрим…

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Список правил / Фото Reddit

Список правил від наречених / Фото Reddit

Що попросили наречені

  1. Приїдьте на 15-30 хвилин раніше.
  2. Не одягайтеся у білі, кремові та схожі відтінки.
  3. Зачіска – лише каре або з хвостиком.
  4. Не переборщіть з макіяжем.
  5. Не записуйте церемонію на відео.
  6. Не публікуйте локацію у фейсбуці до додаткових інструкцій.
  7. Використовуйте хештег, коли публікуєте картинки.
  8. Взагалі не говоріть до нареченої.
  9. Кожен буде цокатися з Ремі (ймовірно, наречений, – Life 24). Без винятків.
  10. Подарунок має коштувати 75 доларів або більше, якщо хочете, щоб вас допустили до весілля.

Допис обурив багатьох користувачів Reddit. Ось найпопулярніші коментарі:

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  • Я дійсно сподіваюся, що всі з коротким волоссям, особливо чоловіки, зможуть зробити нарощування, щоб зібрати волосся у хвостик.
  • Можна використати перуку.
  • Нехай всі прийдуть в чорних спортивних костюмах без макіяжу.
  • Потрібно принести подарунок на суму 74,99 долара і подивитися, чи вас впустять.
  • Я б зробила макіяж на половину обличчя як у Леді Гаги.